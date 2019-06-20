Бабаев отметил, что ЦСКА заплатил за Влашича больше, чем за Мариу Фернандеса и Витинью

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп трансфера полузащитника "Эвертона" Николы Влашича. Он рассказал, что сумма перехода была больше, чем за Мариу Фернандеса и Витинью.

– Еще несколько месяцев назад почти никто не верил, что вам удастся сохранить Влашича. Как реагировали на подобные комментарии в прессе?

– Не в первый раз мы сталкиваемся с достаточно сложными ситуациями. В принципе эксперты были правы. Задача-то была не из легких. На мой взгляд, Влашич провел очень приличный сезон, тем самым привлек к себе внимание европейских клубов. Он молод, с большим потенциалом. Как я уже заметил выше, не мы одни им интересовались.

– Вы, как правило, не озвучиваете, сумму трансферов. В прессе фигурирует цифра в 15,7 миллиона евро. Она примерно соответствует действительности?

– У нас есть договоренность о не разглашении такой информации. Но стоит признать: сумма действительно немаленькая. При этом убежден, что она адекватная за такого футболиста. Тем более, когда игрок провел за тебя уже целый сезон и ты полностью уверен в его спортивных, профессиональных, ментальных качествах, не так сложно принять решение заплатить за него определенные деньги.

– За Влашича ЦСКА заплатил больше, чем за Мариу Фернандеса и Витинью (10-11 миллионов евро. – Прим. "СЭ")?

– Да. Больше. (Виталий Айрапетов)

Роман Бабаев: "За Влашича ЦСКА заплатил больше, чем за Мариу Фернандеса"