Бабаев оценил перспективу появления в России нового клубного турнира

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил перспективу появления в России нового клубного турнира.

— Как вы относитесь к идее третьего турнира, к аналогу английского кубка лиги?

— У нас был в свое время такой турнир один год. Сложно сказать. Тут в первую очередь надо смотреть с точки зрения интереса спонсоров, болельщиков. Не просто же задача стоит во что-то сыграть в период, когда есть свободные окна, а чтобы это было что-то интересным, была высокая мотивация у участников турнира. Мне кажется, что плей-офф все эти задачи решает. Количество команд мне сложно сказать. Кто-то говорит 20 команд, кто-то — 16. Суть от этого не меняется. Если это 16 команд, то это две восьмерки, которые дальше разыгрывают.