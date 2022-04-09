Бабаев: «Химки» заслуженно победили"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4).

«Никогда нельзя заранее награждать золотом. Сложно сказать по горячим следам. «Химки» заслуженно победили. К сожалению, было много невынужденных ошибок, футбол такое не прощает. Сейчас для команд из нижней части таблицы каждый матч как финал. А нам нужно сделать работу над ошибками, вся борьба еще впереди. Ни в коем случае нельзя сейчас предаваться унынию. Ни футболистам, ни тренерскому штабу. Это уже наблюдается, но понятно, что после прошедших двух матчей настроение не из лучших. Но это футбол, нужно держать удар», — рассказал Бабаев «СЭ».

«Химки» поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.