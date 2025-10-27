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27 октября 2025, 13:00

Орлов: «Соболев — не форвард для команды, которая борется за чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените».

— «Зенит» показал свой самый умный футбол в этом сезоне. В 9-м туре питерцы в гостях обыграли «Краснодар» — 2:0. Но там, по большому счету, блеснули только два человека — Глушенков и Луис Энрике. Против «Динамо» вся команда выглядела целостно. Никто не выпадал. Каждый знал свой маневр. Педро был хорош, Мостовой забил породистый гол! Питерцы при всей плотности обороны соперника находили «коридоры», выполняли проникающие передачи. Однозначно сыграли на пятерку!

В общем, у Семака есть несколько вариантов игры в атаке. Сегодня Глушенков вышел на острие, менялся с Луисом Энрике. Во втором тайме на поле появился Лусиано, который еще не набрал необходимую форму. Кассьерра пока в лазарете. Соболев? Ну... Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр. Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те — мастеровитее, — сказал «СЭ» Орлов.

В сезоне-2025/26 Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;центральном матче 13-го тура РПЛ &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (2:1).«Глушенков — номер один! Но как можно было засчитать гол «Динамо?!» Орлов — о победе «Зенита»

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Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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