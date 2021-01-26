Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе бывшего одноклубника Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

— Ваш бывший одноклубник и давний приятель Александр Кокорин перешел в «Фиорентину». Пожелаете ему удачи?

— У Кокорина очень большой потенциал, — ответил Азмун. — Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы он с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за «Аталанту», и буду радоваться голам Кокорина. Уверен, что после того случая он много что переосмыслил. Уверен и в том, что Саша может добиться большего в футболе. Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас он сфокусирован исключительно на семье и работе.

Ранее «Спартак» объявил о переходе 29-летнего Кокорина в «Фиорентину». 25 января россиянин прибыл в Италию на медицинское обследование в итальянском клубе.

(Гоша Чернов)

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