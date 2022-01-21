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Азмун не покинет «Зенит» зимой

Сердар Азмун не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно
Карен Саркисян
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 27-летний иранец является приоритетной целью «Лиона», однако трансфер этой зимой не состоится.

Отмечается, что летом нападающий уйдет из клуба как свободный агент.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Ранее сообщалось, что переговоры «Ювентуса» и «Зенита» по трансферу Азмуна зашли в тупик.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-azmoun-ne-rejoindra-pas-l-ol-cet-hiver_AV-202201210082.html
Сердар Азмун
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2
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3
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
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16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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