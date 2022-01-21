Азмун не покинет «Зенит» зимой

Сердар Азмун не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 27-летний иранец является приоритетной целью «Лиона», однако трансфер этой зимой не состоится.

Отмечается, что летом нападающий уйдет из клуба как свободный агент.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Ранее сообщалось, что переговоры «Ювентуса» и «Зенита» по трансферу Азмуна зашли в тупик.