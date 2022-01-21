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В «Зените» отреагировали на информацию о том, что к клубу летом присоединится форвард Юри Альберто

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб может подписать форварда «Интернасьонала» Юри Альберто в летнее трансферное окно.

«Мы не комментируем ход трансферной кампании. Да и комментировать не будем. Когда процесс закончится (чем бы он ни закончился), мы объявим. Юри Алберто присоединится к «Зениту» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето, у нас зима. Наберитесь терпения», — приводит «Чемпионат» слова Медведева.

В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 12 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4582831-v-zenite-otreagirovali-na-informaciyu-chto-yuri-alberto-prisoedinitsya-k-komande-letom.html
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