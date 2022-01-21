Мацуев: «Ларссон нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата»
Российский композитор и музыкант, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с иностранными футболистами красно-белых в заявке клуба на сезон.
«Думаю, что все покажет сезон. Кто, например, мог предположить, что Гус Тил, трансфер которого был рекордной покупкой, совершенно не заиграет здесь? Кто-то по началу нещадно критиковал Кофрие, но он пытался вписываться в состав. Сложно говорить, поскольку первая часть сезона была неуклюжая, угловатая, с киданиями то в кипяток, то в холод.
Хочу, чтобы легионеры «Спартака» оставляли яркий след, как Луис Адриано, Промес, Зе Луиш в чемпионском сезоне или как Веллитон и Видич. Хочу, чтобы Ларссон наконец заиграл на прежнем уровне. Он нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата. Знаю, что переподписали Айртона, и это правильно. Настоящий пахарь на бровке поля, такие легионеры нам нужны», — сказал Мацуев «СЭ».
Также Мацуев связал трансферные проблемы «Спартака» с освещением жизни внутри клуба.
«Нужно больше информации внутри клуба. Не нужны сплетни, а сообщения от Зеленова. Видим, что это обход острых углов, есть какое-то постоянное недоговаривание. Юбилейный год провален из-за страшного бардака, который был. Нам это все не по душе. Каждый вброс желтизны уже невозможно комментировать. Может, дела внутри клуба как раз и влияют на игроков, возможно, неопределенность с уже бывшим тренером сказывалась. Что будет сейчас, тоже непонятно. Дай бог, чтобы Паоло Ваноли выстрелил. Давайте дадим ребятам поработать, а сезон покажет, насколько легионерские места соответствуют уровню «Спартака», — добавил Мацуев.
На данный момент красно-белые не укладываются в схему нынешнего лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ «8+17». Сейчас в команде 9 легионеров: Самуэль Жиго, Айртон, Максимилиано Кофрие, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Шамар Николсон и Эсекиэль Понсе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7