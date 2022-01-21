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Сегодня, 12:10

Мацуев: «Ларссон нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата»

Денис Мацуев считает, что Ларссон в нынешнем состоянии не нужен «Спартаку»
Георгий Скобликов

Российский композитор и музыкант, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с иностранными футболистами красно-белых в заявке клуба на сезон.

«Думаю, что все покажет сезон. Кто, например, мог предположить, что Гус Тил, трансфер которого был рекордной покупкой, совершенно не заиграет здесь? Кто-то по началу нещадно критиковал Кофрие, но он пытался вписываться в состав. Сложно говорить, поскольку первая часть сезона была неуклюжая, угловатая, с киданиями то в кипяток, то в холод.

Хочу, чтобы легионеры «Спартака» оставляли яркий след, как Луис Адриано, Промес, Зе Луиш в чемпионском сезоне или как Веллитон и Видич. Хочу, чтобы Ларссон наконец заиграл на прежнем уровне. Он нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата. Знаю, что переподписали Айртона, и это правильно. Настоящий пахарь на бровке поля, такие легионеры нам нужны», — сказал Мацуев «СЭ».

 
18&nbsp;января. Дубай. Тренировка &laquo;Спартака&raquo;. Квинси Промес и&nbsp;Руслан Литвинов. «Спартак» на сборах: респект от «Легии», тотальная закрытость и изменения в рационе

Также Мацуев связал трансферные проблемы «Спартака» с освещением жизни внутри клуба.

«Нужно больше информации внутри клуба. Не нужны сплетни, а сообщения от Зеленова. Видим, что это обход острых углов, есть какое-то постоянное недоговаривание. Юбилейный год провален из-за страшного бардака, который был. Нам это все не по душе. Каждый вброс желтизны уже невозможно комментировать. Может, дела внутри клуба как раз и влияют на игроков, возможно, неопределенность с уже бывшим тренером сказывалась. Что будет сейчас, тоже непонятно. Дай бог, чтобы Паоло Ваноли выстрелил. Давайте дадим ребятам поработать, а сезон покажет, насколько легионерские места соответствуют уровню «Спартака», — добавил Мацуев.

На данный момент красно-белые не укладываются в схему нынешнего лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ «8+17». Сейчас в команде 9 легионеров: Самуэль Жиго, Айртон, Максимилиано Кофрие, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Шамар Николсон и Эсекиэль Понсе.

Джордан Ларссон
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Спартак – ЦСКА
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 - : -
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