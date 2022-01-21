Мацуев: «Ларссон нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата»

Российский композитор и музыкант, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с иностранными футболистами красно-белых в заявке клуба на сезон.

«Думаю, что все покажет сезон. Кто, например, мог предположить, что Гус Тил, трансфер которого был рекордной покупкой, совершенно не заиграет здесь? Кто-то по началу нещадно критиковал Кофрие, но он пытался вписываться в состав. Сложно говорить, поскольку первая часть сезона была неуклюжая, угловатая, с киданиями то в кипяток, то в холод.

Хочу, чтобы легионеры «Спартака» оставляли яркий след, как Луис Адриано, Промес, Зе Луиш в чемпионском сезоне или как Веллитон и Видич. Хочу, чтобы Ларссон наконец заиграл на прежнем уровне. Он нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата. Знаю, что переподписали Айртона, и это правильно. Настоящий пахарь на бровке поля, такие легионеры нам нужны», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев связал трансферные проблемы «Спартака» с освещением жизни внутри клуба.

«Нужно больше информации внутри клуба. Не нужны сплетни, а сообщения от Зеленова. Видим, что это обход острых углов, есть какое-то постоянное недоговаривание. Юбилейный год провален из-за страшного бардака, который был. Нам это все не по душе. Каждый вброс желтизны уже невозможно комментировать. Может, дела внутри клуба как раз и влияют на игроков, возможно, неопределенность с уже бывшим тренером сказывалась. Что будет сейчас, тоже непонятно. Дай бог, чтобы Паоло Ваноли выстрелил. Давайте дадим ребятам поработать, а сезон покажет, насколько легионерские места соответствуют уровню «Спартака», — добавил Мацуев.

На данный момент красно-белые не укладываются в схему нынешнего лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ «8+17». Сейчас в команде 9 легионеров: Самуэль Жиго, Айртон, Максимилиано Кофрие, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Квинси Промес, Йоррит Хендрикс, Шамар Николсон и Эсекиэль Понсе.