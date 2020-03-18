Австрийская бундеслига остановлена из-за коронавируса

Австрийская бундеслига остановлена в связи с распространением коронавируса на неопределенный срок, информирует пресс-служба турнира. Как отмечается, сезон будет закончен, как только это станет возможным.

Напомним, что национальные чемпионаты, как и другие спортивные события, остановлены по всей Европе. Запрещены любые массовые скопления людей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список