Ашот Хачатурянц: «Последние десятилетия судейство существовало в режиме ручного управления»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о судейской реформе в российском футболе.

— Я вижу причину проблем судейства в том, что на смену разрушенной советской системе не пришла альтернативная современная система подготовки и удержания судей в профессии, — цитирует Хачатурянца официальный сайт РФС. — Речь идет о судейском корпусе в целом, а не только о его элите. Последние десятилетия судейство существовало в режиме ручного управления и держалось на инерции и усилиях в том числе Андрея Будогосского и нескольких подвижников, которым мы благодарны за разумные предложения и конструктивную критику.

Проблемы судейского корпуса всем нам очевидны и нет нужды в слишком долгом перечислении. Главные из них — отсутствие системы подготовки и встраивания молодежи в профессиональное сообщество, отсутствие карьерного лифта для начинающих арбитров, отсутствие прозрачной системы назначений судей на матчи и отсутствие денег на нижнем уровне судейского корпуса, которые бы позволяли начинающим арбитрам сконцентрироваться на профессиональном совершенствовании. Нет продуманной системы долгосрочной мотивации судей. Нет четкого описания понятия «конфликт интересов» применительно к арбитражу, что позволило бы избежать многих заведомо скандальных ситуаций. Очень плохо влияет тотальное незнание английского языка, что изолирует наш судейский корпус от мирового футбольного сообщества.

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