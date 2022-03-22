Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о судействе в РПЛ.

—У вас нет ощущения, что пока вы были не в стране, судьи пустились во все тяжкие? Много скандалов было.

—Да, но я считаю, что все, кто сейчас судят, — честные люди. С точки зрения доверия к их порядочности и честности, нет никаких сомнений. Вопрос об их подготовки в промежутке до возобновления чемпионата и вопрос об изменениях трактовок, которые произошли в очередной раз, это не их вина и беда, что происходит частая смена руководителей департамента, изменения концепций руководства. Я считаю, что в данном случае очень важна стабильность. Думаю, что мы придем к этой стабильности.

— Можно ли говорить, что через несколько сезонов эта новая реальность будет новый чемпионат, совмещенный с чемпионатом Белоруссии, Казахстана и прочих чемпионатов постсоветских республик?

— Я не знаю. Не могу говорить про будущее казахского или белорусского футбола. Мне хочется, чтобы в первую очередь развивался наш футбол.

— Может быть, есть уже предложения?

— Нет, предложений пока нет.