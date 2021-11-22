Ашот Хачатурянц: «Мы хотим видеть западных инвесторов в РПЛ»
18:12
Новоизбранный президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц отметил, что хотел бы видеть в лиге инвесторов из-за границы.
«Мы безусловно хотим западных инвесторов, — сказал Хачатурянц. — Это поднимет влияние чемпионата. Если у нас станет больше частных клубов, хотя бы на 2-3, то интерес к чемпионату резко повысится. Конкурентоспособность повысится в том числе».
Ранее появилась информация, что представители эмиратской компании City Football Group, владеющей «Манчестер Сити», могут приобрести 20 процентов акций «Спартака».
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