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В тульском «Арсенале» поздравили Ашота Хачатурянца с избранием на пост президента РПЛ

18:37
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание Ашота Хачатурянца на пост президента Российской премьер-лиги.

«Поздравляю Ашота Рафаиловича с избранием! Здоровья ему и удачи в своем деле! Отправлю ему сообщение с поздравлениями. Хачатурянц хочет иметь 17-й голос? Сперва мне хотелось бы с ним пообщаться, хочу услышать его позицию. Только потом смогу сказать что-то по этому поводу», — сказал Аджоев «СЭ».

Ранее Ашот Хачатурянц был исполняющим обязанности президента РПЛ. Хачатурянц стал седьмым руководителем лиги. Полномочия президента лиги действуют пять лет.

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