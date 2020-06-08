Ашот Хачатурянц: «Можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил готовность судейского корпуса к возобновлению матчей чемпионата России.

— Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ, — предоставила «СЭ» комментарий Хачатурянца пресс-служба РФС . — Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн программах, занимались английским языком.

Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет — безопасное возобновление футбола для всех участников игры. Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому, думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья. (Александр Бобров)