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28 декабря, 22:15

Асхабадзе: «Ожидаю от кандидатов в исполком РФС защиту и продвижение РПЛ»

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о результатах общего собрания РПЛ.

— Удовлетворены итогами общего собрания?

— Рабочая встреча, итогами удовлетворен. В исполком выбраны кандидаты, надеюсь, в исполкоме они будут консолидированной позицией представлять интересы клубов.

— Чего вы как руководитель клуба РПЛ ожидаете от членов исполкома, которые выдвинуты лигой?

— В первую очередь — защиту и продвижение интересов лиги в целом. Всех 16 клубов в целом.

На общем собрании РПЛ в исполком РФС выдвинули Ахмеда Айдамирова, Арташеса Арутюнянца и Дмитрия Гафина.

Источник: «РБ Спорт»
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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