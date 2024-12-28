Непомнящий: «Нынешняя атака ЦСКА не позволит команде прыгнуть выше топ-6»

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался об игре ЦСКА в сезоне-2024/25.

«Сейчас главная проблема ЦСКА — это нападение. Нынешняя атака армейцев не позволит команде прыгнуть выше топ-6. Им нужны игроки, которые подходят под большие задачи. Возможно, зимой что-то изменится», — сказал Непомнящий «РБ Спорт».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очков в 18 матчах.