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Сегодня, 17:35

Арустамян заявил, что в Испании сравнивали Захаряна с Зиданом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении президентом «Сьона» россиянина Антона Миранчука с французским футболистом Зинедином Зиданом.

«Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно. Помню, что в прошлом году в Сан-Себастьяне Захаряна сравнивали с Зиданом. За Антона можно только порадоваться. Это хороший момент», — сказал Арустамян «СЭ».

Ранее представитель Антона Миранчука Михаил Прокопец в интервью «СЭ» сообщил, что президент «Сьона» сравнил россиянина с Зиданом и Папеном.

«Сьон» объявил о переходе Миранчука 9 сентября. Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Россиянин будет выступать под десятым номером.

Федор Чалов. «Когда футболистов из России сравнивают с Зиданом, это всегда приятно». Нобель Арустамян — о летнем трансферном окне

Антон Миранчук
Нобель Арустамян
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«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
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 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
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11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
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16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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