Форвард «Ростова» Комличенко: «Отлично себя чувствую, скоро вернусь»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сообщил, что скоро вернется на поле.

Перед матчем с «Краснодаром» (0:2) в 8-м туре РПЛ футболист получил повреждение.

«Как себя чувствую? Отлично. Скоро вернусь», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Комличенко провел 10 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отметившись 3 голами и одной результативной передачей.

22 сентября ростовчане дома сыграют против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре чемпионата России.