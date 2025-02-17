Юсупов: «Когда ушел из «Динамо», первое время мы с Черчесовым даже не здоровались»

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал о конфликте со Станиславом Черчесовым.

— Насколько внезапным был конфликт Денисова с Черчесовым в перерыве матча с «Зенитом» или к этому все шло?

— К этому шло, потому что в команде у многих были проблемы с [заканчивающимися] контрактами. Я, например, в том матче из-за этого остался на замене, а еще раньше вообще в заявку не попадал. Вот Игорь и высказался сгоряча, от обиды — и пошло слово за слово.

— По факту Денисов заступился за тебя и предъявил: «Почему я выхожу на уколах, а человек, который набрал топ-форму и прямо сейчас один из лучших, не играет?»

— Мы с Гариком в принципе неплохо общались. Мне было очень комфортно с ним играть. И ему, думаю, тоже. Но, во-первых, не факт, что со мной на поле матч закончился бы по-другому, — все же играли с «Зенитом». Во-вторых, меня же не на пустом месте не включили в состав — в руководстве наверняка были недовольны ситуацией с контрактом. Вот и решили наказать. Да и Черчесов знал, что у меня уже с «Зенитом» что-то намечается, и поэтому принял такое решение.

Перед следующим матчем с «Локомотивом» он меня вызвал и объявил: «Ты завтра вне заявки. Когда решишь вопросы, все будет нормально». Я ответил: «Спасибо, для меня так даже лучше».

— Почему лучше?

— В то время было невыносимо сидеть на скамейке. Лучше уж на трибуне! Так ты вообще не участвуешь, а когда в запасе, это дополнительный стресс. Заезд, ожидание матча — в итоге ты не играешь, и все вхолостую.

— После истории в раздевалке у тебя изменилось отношение к Черчесову? В момент конфликта он же и по тебе прошелся — Денисов говорил об этом в интервью.

— На самом деле этот случай — лишь малая часть того, что творилось в «Динамо». Процентов 20. Остальное просто не вышло в свет и было гораздо масштабнее. Но я бы не хотел к этому возвращаться спустя столько времени. Прости, какой был вопрос?

— Черчесов.

— Точно! Когда я ушел из «Динамо», первое время мы даже не здоровались — просто проходили мимо. Сейчас, спустя время, я понимаю: тренер — главный человек в команде и, как он скажет, так и должно быть. К тому же Черчесов, повторюсь, реально хороший специалист, который по факту многое мне как игроку дал. Но в тот момент я такие вещи, конечно, до конца не осознавал: был молодым, вспыльчивым, неопытным.