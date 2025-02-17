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Юсупов: «Когда ушел из «Динамо», первое время мы с Черчесовым даже не здоровались»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Артур Юсупов в интервью «СЭ» рассказал о конфликте со Станиславом Черчесовым.

— Насколько внезапным был конфликт Денисова с Черчесовым в перерыве матча с «Зенитом» или к этому все шло?

— К этому шло, потому что в команде у многих были проблемы с [заканчивающимися] контрактами. Я, например, в том матче из-за этого остался на замене, а еще раньше вообще в заявку не попадал. Вот Игорь и высказался сгоряча, от обиды — и пошло слово за слово.

— По факту Денисов заступился за тебя и предъявил: «Почему я выхожу на уколах, а человек, который набрал топ-форму и прямо сейчас один из лучших, не играет?»

— Мы с Гариком в принципе неплохо общались. Мне было очень комфортно с ним играть. И ему, думаю, тоже. Но, во-первых, не факт, что со мной на поле матч закончился бы по-другому, — все же играли с «Зенитом». Во-вторых, меня же не на пустом месте не включили в состав — в руководстве наверняка были недовольны ситуацией с контрактом. Вот и решили наказать. Да и Черчесов знал, что у меня уже с «Зенитом» что-то намечается, и поэтому принял такое решение.

Перед следующим матчем с «Локомотивом» он меня вызвал и объявил: «Ты завтра вне заявки. Когда решишь вопросы, все будет нормально». Я ответил: «Спасибо, для меня так даже лучше».

— Почему лучше?

— В то время было невыносимо сидеть на скамейке. Лучше уж на трибуне! Так ты вообще не участвуешь, а когда в запасе, это дополнительный стресс. Заезд, ожидание матча — в итоге ты не играешь, и все вхолостую.

— После истории в раздевалке у тебя изменилось отношение к Черчесову? В момент конфликта он же и по тебе прошелся — Денисов говорил об этом в интервью.

— На самом деле этот случай — лишь малая часть того, что творилось в «Динамо». Процентов 20. Остальное просто не вышло в свет и было гораздо масштабнее. Но я бы не хотел к этому возвращаться спустя столько времени. Прости, какой был вопрос?

— Черчесов.

— Точно! Когда я ушел из «Динамо», первое время мы даже не здоровались — просто проходили мимо. Сейчас, спустя время, я понимаю: тренер — главный человек в команде и, как он скажет, так и должно быть. К тому же Черчесов, повторюсь, реально хороший специалист, который по факту многое мне как игроку дал. Но в тот момент я такие вещи, конечно, до конца не осознавал: был молодым, вспыльчивым, неопытным.

Станислав Черчесов и&nbsp;Артур Юсупов.«Когда ушел из «Динамо», мы с Черчесовым первое время даже не здоровались...» Откровенное интервью Юсупова

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Артур Юсупов
Станислав Черчесов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

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Динамо Мх

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П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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