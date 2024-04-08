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Сегодня, 09:45

Артур — о том, как победить «Краснодар»: «Быть умными, играть жестко, не терять контроль»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Артур высказался о том, что необходимо сделать сине-бело-голубым для победы над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

— Это была трудная игра, но мы знали, что нам придется сложно. Главное, что мы набрали три очка. Впереди у нас матч в субботу, который будет для нас ключевым.

— Матч с «Краснодаром» самый важный весной?

— Да, это самая важная игра сезона против команды, которая борется с нами за титул. Поэтому мы должны сыграть на своем уровне, чтобы взять три очка.

— Что нужно сделать для победы?

— Быть умными, играть жестко, не терять контроль. И делать то, что мы делаем в каждом матче: забивать мячи и играть красиво.

— Вендел не сыграет. Что делать без него?

— Так случается. У нас сплоченная и сильная команда. Когда кто-то не может играть, его место занимает другой футболист с похожим набором качеств. Это часть процесса. Мы не боимся, у нас есть подходящие замены, так что сможем показать хорошую игру.

«Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 очками.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Артур (Зенит)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Краснодар

 11
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
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 20 1 2
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