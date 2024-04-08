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Орлов — о победе «Спартака»: «Конечно, Лещук ошибся, но нужно говорить и о заменах Абаскаля»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ не только из-за ошибок голкипера бело-голубых Игоря Лещука.

«Начнем с московского дерби. Конечно, две ошибки Лещука повлияли на исход матча. Но! Нужно говорить и о заменах Абаскаля. Четыре человека, которые вышли на поле, создали определенное давление, освежили игру красно-белых.

Да, «Динамо» имело преимущество, было ближе ко второму голу. Правда, пенальти в ворота «Спартака» — это больше стечение обстоятельств. Тем не менее бело-голубые были быстрее, агрессивнее. Тюкавин несколько раз отклеивался от опекунов, не получалось толком пробить. Моментов хватало, подвела реализация.

А затем Абаскаль выпустил Игнатова. Этот парень нацелен на удар. До него играл Угальде. Активный, но я никак не возьму в толк: почему он так глубоко опускается в поисках мяча? Ему же надо быть в штрафной площади! Отскакивает назад, в итоге теряются связки.

Игнатов же, не задумываясь, получая пас, пробивал по воротам. Да, где-то повезло, Лещук сплоховал, но Михаил во всяком случае рисковал, бил. До него никто этого почему-то не делал.

В составе команды Лички я бы выделил Карраскаля и Лаксальта. Но вот оборона... Согласитесь, «Динамо» многовато пропускает. Два в Кубке от «Зенита», четыре от «Ростова», сегодня — два... Ну что это такое? Если претендуешь на чемпионство, нельзя так действовать сзади. Это касается и защитников, и вратаря».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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ЦСКА – Факел
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7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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7.04 19:30
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Оренбург – Рубин
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