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Сегодня, 09:50

Орлов: «Почему «Спартак» до последнего надеялся на Промеса и не наигрывал другие варианты?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в атаке после зимней паузы.

«Спартак» победил «Динамо», но качеством футбола, конечно, не убедил. Не поставлена игра, не поставлена... Зиньковский бежит по флангу, проскакивает опекуна и ищет, кому отдать. Адресата нет, да и подачи не точны. Не видно баланса. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, эта победа окрылит красно-белых?

Конечно, без Промеса тяжело. Но тут стоит говорить о стратегическом просчете руководства «Спартака». Ошибка! Ну ясно же: человек попал в скандальную историю, которая может закончиться для него плохо. Ну так наигрывайте состав без него, нарабатывайте план Б! Зачем же вы до последнего надеялись на Промеса? Вам же все равно в конце концов предстояло что-то по нему решать... И что мы видим? Не наиграли другие варианты. Отсюда такие проблемы в организации игры.

Средняя линия «Спартака» слабовата. И Пруцев, и особенно Умяров. Приходится признать: уровень невысок.

Кстати, у «Динамо» на этих позициях все в порядке. Карраскаль и Лаксальт. Вы можете сравнить их с теми двумя спартаковцами, которых я назвал выше? По КПД, пониманию футбола и так далее».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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