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Сегодня, 15:19

Круговой — о новом контракте с «Зенитом»: «Всему свое время»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Даниил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил «СЭ» на вопрос о продлении контракта с петербургским клубом.

12 января 25-летний игрок вместе с партнерами по команде прошел медицинский осмотр в клинике «ММЦ».

«Сейчас я сконцентрирован на «Зените» и тренировочной подготовке на сборах, по остальному — всему свое время», — сказал Круговой «СЭ».

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Данил Круговой
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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