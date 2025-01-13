Белоус о Хусанове: «Клубам РПЛ проще отдать 25 миллионов за Илича, чем увидеть таланта в Белоруссии»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на информацию о переходе узбекского защитника Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«То, что наши клубы не заметили Хусанова, говорит об уровне их селекционных служб. Конечно, легче купить Илича за 25 миллионов, чем найти где-нибудь в Сибири футболиста, который делает разницу в «Монако», или увидеть талантливого игрока в Белорусии. Тем более, в Узбекистане живут русскоязычные люди. А у нас как будто существует пренебрежение. Если игрок из Киргизии или Узбекистана, то многие не воспринимают его всерьез», — цитирует Metaratings.ru Белоуса.

По информации английских СМИ, 20-летний Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити». Ранее футболист играл за узбекский «Бунедкор» и белорусский «Энергетик-БГУ».