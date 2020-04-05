Артем Ребров рассказал о плюсах карантина из-за коронавируса

Вратарь «Спартака» Артем Ребров обнаружил плюсы нахождения на карантине в связи с пандемией коронавируса.

— Знаете, к какому выводу я пришел, находясь на вынужденном карантине? Детям не хватало нас! Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и ещё несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса — соблюдать домашний карантин, — написал у себя в Instagram Ребров. — Я не хочу думать о том, сколько это ещё продлится. Ведь я много лет живу в постоянном движении, в давно сложившемся ритме, а тут маюсь, как тигр в клетке. Знаю, что многим игрокам нашего и других клубов сейчас очень тяжело.

Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки — вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но сейчас мы просыпаемся вместе, вместе завтракаем, придумываем какие-то игры, развлечения, решаем, что приготовить на ужин и какой фильм будем смотреть вечером, вместе засыпаем. Да, с непривычки бывает, что хочется спрятаться в соседней комнате и заткнуть уши берушами. Но это быстро проходит, и мы продолжаем, привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто. Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними! Понятно, в таком режиме долго находясь и взрослые и дети сойдут с ума, но пока мы получаем удовольствие друг от друга, мы радуемся тому, что мы постоянно вместе! Детям очень не хватало нас! Или нам их?

Тинькофф-чемпионат России по футболу-2019/20 приостановлен до 31 мая 2020 года из-за пандемии коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 204 782 человек. Умерших — 64 849, выздоровевших — 247 844. В России на данный момент 5389 случай заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.