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Сегодня, 10:54

Дзюба: «За «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»

Дзюба заявил, что за «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о самом популярном клубе России, заявил, что за московский «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит».

«Какой самый популярный клуб России. Это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение. Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много — это, действительно, движущая сила», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Напомним, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что у сине-бело-голубых самая большая армия болельщиков в России, так как питерская команда попала в топ-5 самых популярных клубов мира в соцсети TikTok по итогам сентября 2022 года.

Дзюба является воспитанником «Спартака». За основной состав красно-белых он играл с 2006 по 2015 год, несколько раз уходя в аренды. В составе «Зенита» нападающий выступал с 2015 по 2022 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-dzyuba-za-spartak-boleet-bol-she-lyudej-chem-za-zenit/
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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