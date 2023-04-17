Дзюба: «За «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»

Дзюба заявил, что за «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, отвечая на вопрос о самом популярном клубе России, заявил, что за московский «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит».

«Какой самый популярный клуб России. Это дискуссионный вопрос. Каждый будет кричать свое мнение. Я думаю, что «Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много — это, действительно, движущая сила», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Напомним, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что у сине-бело-голубых самая большая армия болельщиков в России, так как питерская команда попала в топ-5 самых популярных клубов мира в соцсети TikTok по итогам сентября 2022 года.

Дзюба является воспитанником «Спартака». За основной состав красно-белых он играл с 2006 по 2015 год, несколько раз уходя в аренды. В составе «Зенита» нападающий выступал с 2015 по 2022 год.