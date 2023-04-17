Бывший генеральный директор «Спартака» Первак заявил, что не общается с Федуном

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал об отношениях с Леонидом Федуном.

«Федуна видел издалека. Из одной ложи в другую. Видел брата Федуна. Он проходил недалеко. Даже поздоровались. С Федуном мы не общаемся. Нет совершенно никакой обиды. У меня своя жизнь, у него — своя. Да и в принципе на что мне обижаться? Я совершенно доволен своей жизнью. Вообще всем доволен. У меня выросли пять детей», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Леонид Федун с 2004 года неизменно был президентом «Спартака». За последние 18 лет красно-белые по разу победили в РПЛ, Кубке и Суперкубке России.

Весной 2022 года Федун покинул совет директоров «Лукойла». В итоге именно нефтяная компания стала владельцем 100% акций футбольного клуба. Отметим, что «Лукойл» уже более 20 лет является генеральным спонсором красно-белых.