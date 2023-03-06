Дзюба: «Я сильно соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем хет-трике в ворота «Ростова» (3:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Счастлив ли я, что перешел в «Локомотив»? Я очень рад. Счастлив — это, наверное, все-таки очень громкое слово. Рад, что наконец-то играю, получаю удовольствие от всего происходящего. Я так соскучился по голам, по вот этому состоянию, когда ты чувствуешь себя полубогом, хоть и громко сказано. Ощущения непередаваемые», — заявил Дзюба в эфире программы «На футболе» на Первом канале.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил три гола в ворота «Ростова (3:1).

«Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.