Дзюба показал специальную футболку после гола в матче со «Спартаком»: «Был лось. Стал лев»

Нападающий «Акрон» Артем Дзюба после гола в ворота «Спартака» в первом тайме матча 25-го тура РПЛ показал специальную футболку.

На ней написано: «Был лось. 266. Стал лев. 267».

В матче 24-го тура чемпионата России «Акрон» — «Факел» (1:0) Дзюба забил единственный гол и набрал 266 очков за карьеру в РПЛ. По версии портала Transfermarkt, форвард опередил Дмитрия Лоськова (265). Теперь на счету Дзюбы 267 (167+100) баллов.

По данным большого исследования «СЭ» и Спортс'', на счету 36-летнего футболиста после сегодняшнего гола 250 (167+83) очков по системе «гол + пас», у Лоськова — 255 (120+135).