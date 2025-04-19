«Акрон» — «Спартак»: красно-белые отыграли один мяч

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«Спартак» отыграл один мяч в игре 25-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:2.

У московской команды на 39-й минуте отличился Тео Бонгонда.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».