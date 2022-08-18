Дзюба поделился эмоциями после подписания контракта с «Адана Демирспором»

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Артем Дзюба прокомментировал переход в «Адана Демирспор». 33-летний россиянин заключил контракт по схеме 1+1.

«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», — написал футболист в своем Telegram-канале.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.