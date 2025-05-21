Вендел: «Был удивлен решением «Ботафого» расторгнуть контракт. Я уже планировал жизнь в Рио»
Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что был удивлен срывом своего перехода из российской команды в «Ботафого».
«Я был удивлен решением «Ботафого» расторгнуть контракт, который я уже подписал в эту среду. Я уже планировал свою жизнь в Рио-де-Жанейро и собирался сосредоточиться на второй половине сезона в Бразилии.
У меня большие амбиции, я верил в проект «Ботафого». Тем не менее я никак не могу повлиять на решение клуба отменить сделку. Я хочу дать болельщикам ясно понять, что тоже удивился тому, что случилось. Я всегда отрабатывал свои контракты со всеми клубами. Теперь я продолжу искать варианты для роста и участия в главных турнирах. Мне хочется однажды выйти на поле в футболке сборной Бразилии, это моя мечта», — приводит Globo слова Вендела.
В январе 2025 года «Зенит» объявил о том, что Вендел будет выступать за «Ботафого» с лета 2025 года. Футболист должен был перейти в бразильскую команду в рамках сделки, по которой российский клуб подписал форварда Луиса Энрике.
В среду, 21 мая, стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.
Вендел должен будет вернуться в Санкт-Петербург и начать подготовку к сезону-2025/26 вместе с командой. Бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2024/25 он забил 2 гола и сделал 13 результативных передач в 27 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
4 мая 2025 года в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1) Вендел получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона-2024/25. 14 мая стало известно, что футболист покинул Россию и отправился на родину, чтобы подписать контракт с «Ботафого».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1