Вендел: «Был удивлен решением «Ботафого» расторгнуть контракт. Я уже планировал жизнь в Рио»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что был удивлен срывом своего перехода из российской команды в «Ботафого».

«Я был удивлен решением «Ботафого» расторгнуть контракт, который я уже подписал в эту среду. Я уже планировал свою жизнь в Рио-де-Жанейро и собирался сосредоточиться на второй половине сезона в Бразилии.

У меня большие амбиции, я верил в проект «Ботафого». Тем не менее я никак не могу повлиять на решение клуба отменить сделку. Я хочу дать болельщикам ясно понять, что тоже удивился тому, что случилось. Я всегда отрабатывал свои контракты со всеми клубами. Теперь я продолжу искать варианты для роста и участия в главных турнирах. Мне хочется однажды выйти на поле в футболке сборной Бразилии, это моя мечта», — приводит Globo слова Вендела.

В январе 2025 года «Зенит» объявил о том, что Вендел будет выступать за «Ботафого» с лета 2025 года. Футболист должен был перейти в бразильскую команду в рамках сделки, по которой российский клуб подписал форварда Луиса Энрике.

В среду, 21 мая, стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.

Вендел должен будет вернуться в Санкт-Петербург и начать подготовку к сезону-2025/26 вместе с командой. Бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2024/25 он забил 2 гола и сделал 13 результативных передач в 27 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

4 мая 2025 года в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1) Вендел получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона-2024/25. 14 мая стало известно, что футболист покинул Россию и отправился на родину, чтобы подписать контракт с «Ботафого».