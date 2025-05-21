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Вендел: «Был удивлен решением «Ботафого» расторгнуть контракт. Я уже планировал жизнь в Рио»

Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что был удивлен срывом своего перехода из российской команды в «Ботафого».

«Я был удивлен решением «Ботафого» расторгнуть контракт, который я уже подписал в эту среду. Я уже планировал свою жизнь в Рио-де-Жанейро и собирался сосредоточиться на второй половине сезона в Бразилии.

У меня большие амбиции, я верил в проект «Ботафого». Тем не менее я никак не могу повлиять на решение клуба отменить сделку. Я хочу дать болельщикам ясно понять, что тоже удивился тому, что случилось. Я всегда отрабатывал свои контракты со всеми клубами. Теперь я продолжу искать варианты для роста и участия в главных турнирах. Мне хочется однажды выйти на поле в футболке сборной Бразилии, это моя мечта», — приводит Globo слова Вендела.

В январе 2025 года «Зенит» объявил о том, что Вендел будет выступать за «Ботафого» с лета 2025 года. Футболист должен был перейти в бразильскую команду в рамках сделки, по которой российский клуб подписал форварда Луиса Энрике.

В среду, 21 мая, стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.

Вендел должен будет вернуться в Санкт-Петербург и начать подготовку к сезону-2025/26 вместе с командой. Бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2024/25 он забил 2 гола и сделал 13 результативных передач в 27 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

4 мая 2025 года в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1) Вендел получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона-2024/25. 14 мая стало известно, что футболист покинул Россию и отправился на родину, чтобы подписать контракт с «Ботафого».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Вендел (с&nbsp;мячом).Вендел остается в «Зените»! Трансфер в «Ботафого» сорван, хотя все давно объявили о нем
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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