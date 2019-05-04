Форвард "Зенита" Артем Дзюба, который не играл в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом" из-за проблем с бедром, опубликовал новый ролик в своем Инстаграме. На нем игрок поблагодарил всех за сообщения с поздравлениями и отметил, что еще не осознал, что стал чемпионом.

Нападающий впервые в карьере выиграл российскую премьер-лигу.

– Всем привет. Я уже наконец-то более-менее успокоился. До конца еще не осознал, что стал чемпионом, честно, но хочу вас всех поблагодарить за ваши смски. Спасибо всем огромное. Тяжело ответить всем. Шел к этому всю карьеру и безумно рад, что это произошло. Спасибо вам огромное за веру, за поддержку в трудную минуту. Все парни – красавцы. Поздравляю "Зенит", весь город, семью, друзей, все, кто был рядом со мной. Этого дорогого стоит. Всех с чемпионством, безумно рад и горжусь этим. Мы – чемпионы, мы – настоящие львы. Спасибо, всем удачи, – сказал Дзюба.

Сине-бело-голубые потеряли очки в игре с "Ахматом" (1:1), но стали недосягаемы для соперников после поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

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