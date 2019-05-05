Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, кому посвятил чемпионский титул. Он поблагодарил судьбу за все посланные ему испытания.

– Хотел бы сказать о болельщиках, – сказал Дзюба. – Видел, как ликовали поклонники других клубов, которые в последние годы брали титул, и понимал, как этого ждут наши. И сейчас чувствую эту радость – эта победа для них, для города. Для меня важно, что триумф "Зенита" увидели и гордятся им мои дети, семья, родственники, все близкие.

Очень хотелось стать чемпионом. Закончить карьеру без такого звания обидно. И счастлив, что прошел долгий путь и добрался до золота. Все было не зря. Благодарен судьбе за все, что со мной происходило. Как сказали умные люди, мне следовало все это пройти – на протяжении карьеры иногда думал, что так и останусь на вторых-третьих ролях. А сейчас приятно, что я один из тех, кто отдал все ради этой победы. (Сергей Егоров)

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