Овечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем РПЛ «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и боец UFC Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) нанесли символический удар по мячу перед матчем 3-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

Матч начался с минуты молчания в память об известной болельщице московского «Динамо» Раисе Сушковой, которая скончалась 1 августа на 91-м году жизни.

Затем хоккеист и боец UFC вышли на поле в знак дружбы между столичным и дагестанским клубами. Шара Буллет также провел встречу с болельщиками и автограф-сессию перед началом поединка.

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо» и болельщик футбольной команды бело-голубых. В 2022 году он сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с медиафутбольным клубом «Амкал» и забил гол. Шара Буллет является болельщиком махачкалинского «Динамо».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на нашем сайте.