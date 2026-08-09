«Динамо» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» и «Динамо» Махачкала сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 августа. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

09 августа, 14:30. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.25 мск.

Во 2-м туре премьер-лиги «Динамо» проиграло «Балтике» — 1:2, «Динамо» Махачкала победило «Локомотив» со счетом 2:1.

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