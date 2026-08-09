«Спартак» — «Краснодар»: ориентировочные составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 3-м туре РПЛ в воскресенье, 9 августа. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. Точные составы на игру будут известны за час до матча.

Ориентировочные составы на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак»: Максименко — Денисов, Ву, Бабич, Зобнин — Умяров, Литвинов — Солари, Барко, Маркиньос — Угальде.

«Краснодар»: Агкацев — Вахания, Тормена, Жубал, Оласа — Черников, Дуглас Аугусто — Батчи, Кривцов, Кристиан — Воробьев.

У «быков» не сыграет Джон Кордоба из-за травмы. Также под вопросом участие Хуана Боселли, который получил перелом носа и удар по бедру в игре 1-го тура с «Рубином».

У красно-белых не сыграет полузащитник Даниил Зорин, перенесший в августе операцию из-за травмы ахиллова сухожилия.