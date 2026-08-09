«Зенит» — «Родина»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Зенит» и «Родина» сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

09 августа, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Зенит» — «Родина» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке. Начало эфира — в 16.30 мск.

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» победил «Оренбург» — 3:0, «Родина» проиграла «Ростову» со счетом 2:4.

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