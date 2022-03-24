Аршавин рассказал, как выжить российскому футболу в условиях изоляции

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о мерах, которые помогут российскому футболу в условиях изоляции.

— Как дальше выживать нашему футболу в таких условиях?

— Работать. Если глобально, то обращать внимание на своих игроков. Надо будет возрождать или открывать секции, вкладывать деньги в детский футбол, в детскую инфраструктуру, в методику, которую потом продвигать по всей стране. Я бы вообще соединил деньги по линии министра, которые тратятся на футбол, с деньгами РФС. Когда деньги будут консолидированы в одних руках, это будет более эффективно использоваться. Я бы отдал их РФС, потому что министерство — это мифические люди. Кто конкретно принимает решения, непонятно. А в РФС с этой точки зрения я доверяю Александру Валерьевичу (Дюкову. — Прим. «СЭ»), что он по крайней мере какие-то программы точно запустит. Один пример — ЮФЛ. Хоть я и не был супер сторонником этого, но, мне кажется, это работает.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения. 18 марта суд оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах под эгидой ФИФА.

Также ФИФА разрешил легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/22. Иностранные футболисты и тренеры могут воспользоваться этим правом до 7 апреля.