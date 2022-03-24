Анатолий Бышовец высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил новый лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«Что касается нового лимита на иностранных игроков, то я считаю, что если мы принимаем какие-то решения, то они должны быть в интересах развития российского футбола и отечественных футболистов. Тем более я думаю, что легионеры будут большой роскошью. Нужно учитывать это, кроме «Зенита», ЦСКА и «Краснодара», но и там уже есть проблемы с иностранными игроками.

Санкции, наверное, поправят принятые решения по поводу увеличения числа легионеров. В целом нужно руководствоваться интересами нашего футбола и молодыми игроками, потому что это наше будущее. Им нужна игровая практика, а не количество иностранных футболистов, среди которых только единицы соответствует необходимому уровню», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Вчера, 23 марта, исполком РФС принял решение изменить лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23. Со следующего сезона клубы смогут вносить в заявку не более 13 иностранцев, при этом одновременно на поле смогут присутствовать только 8 из них. В данный момент клубы премьер-лиги могут заявлять не более 8 легионеров без ограничения их одновременного присутствия на поле.