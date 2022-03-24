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Анатолий Бышовец высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил новый лимит на легионеров в Тинькофф РПЛ.

«Что касается нового лимита на иностранных игроков, то я считаю, что если мы принимаем какие-то решения, то они должны быть в интересах развития российского футбола и отечественных футболистов. Тем более я думаю, что легионеры будут большой роскошью. Нужно учитывать это, кроме «Зенита», ЦСКА и «Краснодара», но и там уже есть проблемы с иностранными игроками.
Санкции, наверное, поправят принятые решения по поводу увеличения числа легионеров. В целом нужно руководствоваться интересами нашего футбола и молодыми игроками, потому что это наше будущее. Им нужна игровая практика, а не количество иностранных футболистов, среди которых только единицы соответствует необходимому уровню», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Вчера, 23 марта, исполком РФС принял решение изменить лимит на легионеров в РПЛ с сезона-2022/23. Со следующего сезона клубы смогут вносить в заявку не более 13 иностранцев, при этом одновременно на поле смогут присутствовать только 8 из них. В данный момент клубы премьер-лиги могут заявлять не более 8 легионеров без ограничения их одновременного присутствия на поле.

Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

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Краснодар

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