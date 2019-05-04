Экс-футболист "Зенита", а ныне тренер Академии питерцев Андрей Аршавин поздравил команду с пятым титулом чемпиона России. По итогам сегодняшних матчей 27-го тура чемпионата России петербуржцы досрочно оформили чемпионство.

- Поздравляю всех болельщиков "Зенита" с чемпионством. Молодцы! Ну что ж, Питер, отпразднуйте красиво, - сказал Аршавин на ролике в сториз своего Инстаграма.

Сине-бело-голубые потеряли очки в игре с "Ахматом" (1:1), но стали недосягаемы для соперников после поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!