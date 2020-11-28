«Зенит» не смог обыграть «Арсенал» в гостях, Дзюба получил травму
«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.
Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба впервые с октября провел игру чемпионата России с капитанской повязкой, которой лишился в начале ноября после появления в сети видео интимного характера с его участием. Форвард не смог доиграть встречу до конца из-за травмы, покинув поле на 89-й минуте, держась за область паха. Вместо Дзюбы на поле вышел нападающий Даниил Шамкин.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 32 очками, уступая ЦСКА по дополнительным показателям. «Арсенал» идет 13-м с 14 очками. Для «Зенита» этот матч стал вторым подряд без победы, в прошлом туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (2:2).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
16-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0
«Арсенал» (Тула): Шамов, Рассказов, Сокол (Хагуш, 75), Довбня, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Громыко, 75), Кадири, Костадинов, Панченко, Кангва, Джорджевич (Минаев, 82).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Чистяков, Прохин, Барриос, Жирков (Мусаев, 75), Сутормин, Кузяев, Ерохин (Азмун, 62), Малком, Дриусси (Мостовой, 75), Дзюба (Шамкин, 90).
Предупреждения: Ломовицкий, 37. Кангва, 39. Костадинов, 72. Панченко, 90. Барриос, 90+2.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Сейфетдинов (Казань), Миневич (Смоленск).
ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).
28 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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