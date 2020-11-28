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«Зенит» не смог обыграть «Арсенал» в гостях, Дзюба получил травму

15:55
28 ноября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 0:0. Кингс Кангва против Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 ноября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 0:0. Себастьян Дриусси и Николай Рассказов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
28 ноября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 0:0. Кингс Кангва против Артема Дзюбы. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.

Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба впервые с октября провел игру чемпионата России с капитанской повязкой, которой лишился в начале ноября после появления в сети видео интимного характера с его участием. Форвард не смог доиграть встречу до конца из-за травмы, покинув поле на 89-й минуте, держась за область паха. Вместо Дзюбы на поле вышел нападающий Даниил Шамкин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 32 очками, уступая ЦСКА по дополнительным показателям. «Арсенал» идет 13-м с 14 очками. Для «Зенита» этот матч стал вторым подряд без победы, в прошлом туре сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (2:2).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

«Арсенал» (Тула): Шамов, Рассказов, Сокол (Хагуш, 75), Довбня, Пантелеев (Ковалев, 55), Ломовицкий (Громыко, 75), Кадири, Костадинов, Панченко, Кангва, Джорджевич (Минаев, 82).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Чистяков, Прохин, Барриос, Жирков (Мусаев, 75), Сутормин, Кузяев, Ерохин (Азмун, 62), Малком, Дриусси (Мостовой, 75), Дзюба (Шамкин, 90).

Предупреждения: Ломовицкий, 37. Кангва, 39. Костадинов, 72. Панченко, 90. Барриос, 90+2.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Сейфетдинов (Казань), Миневич (Смоленск).

ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).

28 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




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