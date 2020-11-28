«Арсенал» — «Зенит»: Дзюба заменен из-за травмы
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог доиграть матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
На 89-й минуте встречи 32-летний форвард покинул поле, держась за область паха. Вместо него появился нападающий Даниил Шамкин.
Эта встреча стала первой для Дзюбы в чемпионате с октября, которую он провел с капитанской повязкой. В начале ноября футболиста лишили повязки после того, как в сети появилось видео интимного характера с его участием.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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