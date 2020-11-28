РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Зенит»: Дзюба заменен из-за травмы

15:49
28 ноября. Тула. «Арсенал «- «Зенит» — 0:0. Артем Дзюба в борьбе с соперником. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
28 ноября. Тула. «Арсенал «- «Зенит» — 0:0. Артем Дзюба в борьбе с соперником. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог доиграть матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

На 89-й минуте встречи 32-летний форвард покинул поле, держась за область паха. Вместо него появился нападающий Даниил Шамкин.

Эта встреча стала первой для Дзюбы в чемпионате с октября, которую он провел с капитанской повязкой. В начале ноября футболиста лишили повязки после того, как в сети появилось видео интимного характера с его участием.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир