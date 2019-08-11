12:58 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Уфа": составы команд. Луценко играет с первых минут

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Стали известны составы "Арсенала" и "Уфы" на матч 5-го тура РПЛ. В атаке туляков появится Евгений Луценко, дважды отличившийся в предыдущих играх.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко. 

Запасные - Нигматуллин, Шамов, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бехрамов, Ткачев, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Карп, Тилль, Козлов, Игбун.

Запасные - Шафинский, Чернов, Аликин, Мохбалиев, Кротов, Голубев, Емельянов, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани.

"Арсенал" - "Уфа": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 11 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (мск)

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