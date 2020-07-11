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«Арсенал» — «Тамбов»: видеотрансляция матча в 16.00

11 июля 2020, 14:00
«Арсенал» на своем поле примет «Тамбов» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Арсенал» на своем поле примет «Тамбов» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В субботу, 11 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Туляки опережают тамбовчан всего на три балла и занимают 11-е место в турнирной таблице. У «Тамбова» — 14-я строчка.

Следить за матчем «Арсенал» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Тамбов»

Арсенал Т — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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