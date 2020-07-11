В субботу, 11 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Туляки опережают тамбовчан всего на три балла и занимают 11-е место в турнирной таблице. У «Тамбова» — 14-я строчка.

Следить за матчем «Арсенал» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Тамбов»