Стали известны составы «Арсенала» и «Тамбова» на матч 28-го Тинькофф-чемпионата России. В запас туляков попал Гиа Григалава. 30-летний футболист вошел в заявку впервые за 14 дней. Последний раз он играл 27 июня, проведя 90 минут с «Ростовом» (1:2).

Кроме того, в заявку впервые с 1 июля попал Гурам Аджоев.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Луценко, Э. Кангва.

Запасные — Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Григалава, Хагуш, Сокол, Ткачев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалев, Аджоев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Юрганов, Тетрашвили, Филин, Каплиенко, Чуперка, Мамтов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные — Чагров, Таказов, Шляков, Саламатов, Карасев, Килин, Кабахидзе, Федчук, Калмыков.

Матч «Арсенал» — «Тамбов» начнется в 16.00 по московскому времени.