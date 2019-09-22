«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом». Команда Парфенова не забила пенальти

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата России. На 25-й минуте встречи счет открыл защитник туляков Роберт Бауэр. Спустя 23 минуты хавбек хозяев Рафал Аугустыняк забил гол.

На 76-й минуте матча хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир не смог реализовать 11-метровый удар. Футболист пробил выше ворот.

«Урал» с 14 очками располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» — 7-е место и 14 баллов.

Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (1:0)

Голы: Бауэр, 25 (1:0). Аугустыняк, 48 (1:1).

Нереализованный пенальти: Эль-Кабир, 76 (мимо)

«Арсенал» (Тула): Бауэр, Григалава, Беляев, Комбаров, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Э.Кангва (К.Кангва, 89), Левашов, Ломовицкий (Лесовой, 72), Луценко (Тудорие, 57).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Поляков, Емельянов, Меркулов, Димитров (Кухарчик, 83), Аугустыняк, Бавин (Егорычев, 46), Эль-Кабир, Ильин, Панюков (Бикфалви, 70).

Предупреждения: Горбатенко, 3. Ильин, 90+3.

Судьи: Мешков (Дмитров). Кобзев (Москва), Сейфетдинов (Казань).

22 сентября. Тула. Стадион «Арсенал».

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