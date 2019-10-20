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«Арсенал» — «Сочи»: почему отменен гол Луценко?

18:55
29-я минута матча «Арсенал» — «Сочи». 29-я минута матча «Арсенал» — «Сочи». 29-я минута матча «Арсенал» — «Сочи».
29-я минута матча «Арсенал» — «Сочи».
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На 29-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Сочи» (1:1) арбитр Виталий Мешков отменил гол Евгения Луценко и назначил штрафной удар в сторону ворот туляков. Действовал судья так, что вызвал несколько вопросов.

29-я минута матча "Арсенал" - "Сочи".
29-я минута матча «Арсенал» — «Сочи».

Во-первых, непонятно, какого рода нарушение правил он увидел. Трудно сказать, почему он назначил штрафной удар, а не свободный. Если Луценко, нанося удар через себя, не коснулся ногой Миладиновича, а никакого контакта на видеоповторах не видно, то следовало наказать форварда свободным — за опасную игру. Однако Мешков предложил выполнить штрафной.

29-я минута матча "Арсенал" - "Сочи".
29-я минута матча «Арсенал» — «Сочи».

Во-вторых, его не понял второй ассистент Адлан Хатуев, который стартовал в сторону средней линии. Это означало, что помощник поначалу решил, что засчитан гол.

В-третьих, на мой взгляд, рефери следовало действовать резче и жестами объяснить, что произошло, и почему он принял такое решение, а не вяло перемещаться по полю. (Александр Бобров)

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Арсенал Т — Сочи

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