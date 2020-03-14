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«Арсенал» — «Рубин»: в Туле подняли баннер в честь Терешковой

19:42
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По ходу первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» — «Рубин» в Туле на одном из секторов подняли баннер в поддержку советского космонавта Валентины Терешковой. На полотне рядом с фото первой женщины, вышедшей в открытый космос, было написано «Валя, ты просто космос».

Баннер на секторе напротив главной трибуны поднимали дважды.
Игра в Туле проходит на Центральном стадионе. Ограничения зрителей в городе не вводили. (Артем Агапов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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