По ходу первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Арсенал» — «Рубин» в Туле на одном из секторов подняли баннер в поддержку советского космонавта Валентины Терешковой. На полотне рядом с фото первой женщины, вышедшей в открытый космос, было написано «Валя, ты просто космос».

Баннер на секторе напротив главной трибуны поднимали дважды.

Игра в Туле проходит на Центральном стадионе. Ограничения зрителей в городе не вводили. (Артем Агапов)