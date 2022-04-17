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Сегодня, 16:05

«Арсенал» — «Ростов»: все голы матча 25-го тура РПЛ

Видео всех голов матча 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ростов»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Арсенал» — «Ростов».
Фото ФК «Арсенал» (Тула)

«Ростов» победил «Арсенал» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился защитник Игорь Смолников. У гостей голы на счету нападающих Николая Комличенко и Дмитрия Полоза.

10-я минута: гол Комличенко

44-я минута: гол Смольникова

87-я минута: гол Полоза

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:2
Ростов
Голы
Комличенко, 10 (0:1), Смольников, 44 (1:1), Полоз, 87 (1:2)
Арсенал Т
Левашов Сокол Смольников Степанов Беляев Гулиев Ткачев (Хабибов, 79) Костадинов Кайнов Кангва Деспотович (Марков, 83)
Ростов
Песьяков Калинин (Поярков, 66) Сильянов Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Голенков, 77) Лангович (Терентьев, 67) Щетинин (Селява, 78) Полоз Комличенко (Соу, 90+2)
Предупреждения
Костадинов 16’, Степанов 21’, Смольников 38’, Беляев 90+1’, Марков 90+2’  -  Байрамян 38’, Лангович 58’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Ковалев (Реутов) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Болотенков (Москва)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

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21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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23%

1.93

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
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Обе забьют - да

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2.02
Игорь Смольников
Николай Комличенко
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ФК Арсенал (Тула)
ФК Ростов
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Гол Полоза принес «Ростову» победу над «Арсеналом» в матче 25-го тура РПЛ

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 1 : 2
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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