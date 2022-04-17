«Ростов» победил «Арсенал» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился защитник Игорь Смолников. У гостей голы на счету нападающих Николая Комличенко и Дмитрия Полоза.

10-я минута: гол Комличенко

44-я минута: гол Смольникова

87-я минута: гол Полоза